Efeler 09’dan iddialara cevap

TFF 3.Lig ekibi Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay, son günlerde dile getirilen İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nun yeni sezon öncesi yetersiz olduğu ve maçların oynanamayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. TFF tarafından izin istenilen İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'na inceleme yapmaya gelen ekipler iddialara göre; stadyumun profesyonel lig için yetersiz olduğu ve maçların oynanamayacağı yönünde rapor verdi. Basında çıkan bu iddialara ise Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay, "Yetkililer geldi gitti. Onlar geldiğinde eksikler vardı. Şimdi çoğu tamamlandı. Ufak tefek tadilatlar var. Adnan Menderes'ten o eksiklikleri tamamlıyoruz. Şu an için stadyum değişikliği söz konusu değil. Maçlar İncirliova'da oynanacak" ifadelerine yer verdi.