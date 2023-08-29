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Haberler Spor Filenin Sultanları çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya ile karşılaşacak. Çeyrek final müsabakası saat 18.00'de başlayacak.

İHA
Filenin Sultanları çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, yarın saat 18.00'de Polonya ile yarı final mücadelesi verecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü yarı final ve 3 Eylül Pazar günü de final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.

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