Filenin Sultanları çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, yarın saat 18.00'de Polonya ile yarı final mücadelesi verecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü yarı final ve 3 Eylül Pazar günü de final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.