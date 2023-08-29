Manisa FK’da yeniler başarılı

Trendyol 1. Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Manisa FK'da yeni takviyeler göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off'un kapısından dönen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Manisa temsilcisinde yeni sezonda takıma yeni katılan oyuncuların performansı teknik ekibi sevindirdi. Manisa ekibi, sezonun ilk karşılaşmasında Kocalispor karşısında Güney Kore ekibi Gwangju'dan transfer edilen 32 yaşındaki hücumcu Sandro Lima'nın attığı 2 gol ile sevindi. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta ise Ümraniyespor'dan takıma katılan 31 yaşındaki orta saha Oğuz Gürbulak'ın Erzurumspor FK karşısındaki açılış golüyle transferde doğru hamleler yaptığını teyitlemiş oldu. Böylece Manisa oynadığı 3 karşılaşmada attığı 4 gol katkısının 3'ünü yenilerden aldı. Yeni sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle müthiş başlayan Manisa FK, 7 puanla 2. sırada konumlandı.