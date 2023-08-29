Sahalardan ısırık hadiseleri

KOCAELİSPOR oyuncu Ibrahime Fofana'nın Ceyhur Gülselam'ı omuzundan ısırması yeşil-sahalardaki diğer ısırık vakalarını da hatırlattı. Bu konuda ilk akla gelen Luis Suarez oldu.

Çünkü Uruguaylı kariyerinde üç kez benzer olaylara karışarak tarihe geçti. İlk olarak 2010 yılında da Ajax'ta oynayan oyuncu PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı ısırmış 7 maç ceza almıştı. 2012 yılında ise Liverpool formasıyla Chelseali defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i ısıran Suarez, bu kez 10 maç cezaya çarptırılmıştı.

Son olarak 2014 FIFA Dünya Kupası'nda İtalyan oyuncu Chiellini'yi ısırarak o dönem 9 milli maç daha yeşil sahalara çıkamayan Suarez, böylece ısırmaktan toplamda 26 karşılaşmada men cezası almış oldu. İşte akıllara gelen diğer ısırık hadiseleri:

VEDAT İnceefe: 1998-1999 sezonunda Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta rakibi Faruk Sarman'ı topsuz alanda önce sırtından ısırmış, maçtan sonra da kafa attığı için 6 ay futboldan men cezası almıştı.

OLİVER Kahn: 1990 yılında Bayern forması giyen Oliver Kahn Borussia Dortmund'tan Heiko Herrlich'i ısırdı.

JERMAİN Defoe: 2006 yılında Tottenham Hotspur forveti Jermain Defoe, West Ham'lı Javier Mascherano'yu yerde ısırdı,

VİNNİE Jones: 1995 yılında Galli oyuncu Vinnie Jones, bir maç öncesi Daily Mirror muhabirini Dublin'de bir otel barında epey alkollüyken ısırdı, olay polise yansıdı.

BU olayların en ilginci ise İsviçre liginde yaşandı: Thun ve Zürih arasındaki maç esnasında sahaya giren bir rakun, onu yakalayan Loris Benito'nun parmağını ısırdı.