Yunusemre’nin gururu oldular

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, 2023 yılındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi 11-12-13 Yaş Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Yunusemreli güreşçiler, şampiyonadan 1 altın, 2 bronz madalya ile döndü. Furkan Akgün, 38 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Ahmet Yiğit Efe 52 kiloda, Hasan Hüseyin Akbıyık da 62 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Bu sezonun finali muhteşem oldu. Kısa zamanda iyi işler çıkardık. Sporcularımız, Türkiye'nin gözdesi oldu. İnşallah daha fazla çalışıp milli takıma sporcular göndereceğiz" dedi.