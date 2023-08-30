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Haberler Spor Nazilli Belediye Tibet’le imzaladı

Nazilli Belediye Tibet’le imzaladı

HABER MERKEZİ
Nazilli Belediye Tibet’le imzaladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor sezonun ilk maçında Torbalı'da oynanan Altınordu deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sevinci yaşanırken, transfer komitesi genç bir orta saha oyuncusunu daha takıma kazandırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğit'in raporu doğrultusunda son olarak Muş 1984 Spor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibet Öniz ile sözleşme imzaladı. Naz-Naz yönetimi dün Tibet Öniz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak genç oyuncuyu renklerine bağladı. Göztepe altyapısında yetişen Tibet Öniz, geçtiğimiz sezon 3. Lig ekiplerinden Muş 1984 Spor forması giydi.
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