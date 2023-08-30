Nazilli Belediye Tibet’le imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor sezonun ilk maçında Torbalı'da oynanan Altınordu deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sevinci yaşanırken, transfer komitesi genç bir orta saha oyuncusunu daha takıma kazandırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğit'in raporu doğrultusunda son olarak Muş 1984 Spor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibet Öniz ile sözleşme imzaladı. Naz-Naz yönetimi dün Tibet Öniz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak genç oyuncuyu renklerine bağladı. Göztepe altyapısında yetişen Tibet Öniz, geçtiğimiz sezon 3. Lig ekiplerinden Muş 1984 Spor forması giydi.