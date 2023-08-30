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Yüzme şampiyonasına Denizli BŞB damgası

SEBAHATTİN ALP
Yüzme şampiyonasına Denizli BŞB damgası
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Şampiyonası'na Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları damga vurdu. İbrahim Burhan Erkekler 2000 Metre Serbest 12 Yaş'ta altın madalya kazanırken, Emine Doğa Aktaş da Bayanlar 2000 Metre serbest 12 Yaş'ta ikinci oldu. Eymen Utku Çavdar Erkekler 2000 Metre Serbest 12 Yaş'ta 4'üncü, Duru Aksakal da Bayanlar 2000 Metre Serbest 12 Yaş'ta 7'nci oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yüzme Şampiyonası'nda bir kez daha gururlandık. Derece yapan sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Çok kıymetli ailelerimizi ve antrenörlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.
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