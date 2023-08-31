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Haberler Spor Manisa Futbol Akhisar’da oynayacak

Manisa Futbol Akhisar’da oynayacak

Siyah-beyazlılar Tuzlaspor’u Akhisar Spor Toto Stadı’nda konuk edecek.

KENAN MOLLA
Manisa Futbol Akhisar’da oynayacak
Cumartesi günü Tuzlaspor'u evinde konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nün, rakibi ile Akhisar Spor Toto Stadı'nda karşılaşacağı açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübü'müzün, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 17.00'den saat 19.15'e alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat, Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
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