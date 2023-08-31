Zafer gecemiz olsun

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Play- Off turu rövanş maçlarını bugün oynanacak. Fenerbahçe 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Mücadelede İtalyan Fabio Moresca görev alacak. Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yöneteceği maçı TRT Spor yayımlayacak. Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak. İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın düdük çalacağı karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.