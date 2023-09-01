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Haberler Spor Sultanlar final aşkına

Sultanlar final aşkına

Türkiye, FIVB sıralamasında “1” numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ
Sultanlar final aşkına
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Yarı Finali'nde bugün İtalya ile karşılaşacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç 18.00'de başlayacak. Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", art arda Belçika ve Polonya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti. Diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Hollanda TSİ 21.30'da karşılaşacak.
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