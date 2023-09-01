Sultanlar final aşkına

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Yarı Finali'nde bugün İtalya ile karşılaşacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç 18.00'de başlayacak. Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", art arda Belçika ve Polonya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti. Diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Hollanda TSİ 21.30'da karşılaşacak.