Suudi Arabistan’a Ceferin’den veto

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız medyasından 'L'Equipe'a verdiği röportajda futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan'ın durumunu ve gelecek sezon başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi. Ceferin, Suudi Arabistan'daki futbol projesiyle ilgili olarak "Bunu yapmanın doğru yolu değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum" dedi. Son haftalarda Suudi yonlar Ligi'nde oynayabileceğine dair çıkan söylentiler hakkında Ceferin şu ifadeleri kullandı: "Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir. Suudi Arabistan kulüpleri katılamaz." Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.