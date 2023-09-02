Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan yarı final maçında ilk setin ortalarına kadar karşılıklı sayılar (18-18) alınırken, İtalya'dan Egonu'nun servislerinde önemli bir seri yakalayarak farkı açan İtalya, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (11-5) fark yakaladı. İtalya, oyunun sonlarında kullandığı etkili servislerle farkı kapatarak bir sayıya (24-23) kadar indirse de set sayısında hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 25-23 önde tamamladı. Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, setin ortalarında farkı 5 sayıya (12-17) çıkardı. Serviste ve blokta etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-15 önde geçti.

RAKİBİMİZ SIRBİSTAN OLDU

4. sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken setin ortaları 14-14'lik eşitlikle geçildi. Bir ara dört sayı (14-18) geriye düşen Sultanlar, 20-20 eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan milli takım 4. seti 25-22 önde tamamladı. Final setinin başında karşılıklı sayılar alınsa da Vargas ve Ebrar'ın sayılarıyla farkı açan milliler, karar setini 15-6, maçı da 3-2 kazanarak finale yükseldi. Yarın oynanacak finaldeki rakibimiz ise Hollanda'yı 3-1 yenen Sırbistan oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ

Sultanlar, Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti

14 MAÇLIK DEV SERİ

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi. Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.