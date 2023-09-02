Menemen FK evinde kral

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona deplasmanda aldığı Karaman FK galibiyetle moralli başlayan Menemen Futbol Kulübü evinde geçit vermiyor. Pazar günü Isparta 32 Spor karşısında bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarılacivertliler evinde oynadığı son 4 maçta rakiplerine boyun eğmemişti. Bu süreçte 2 beraberlik, 2 de galibiyet alarak geride kalan sezonu tamamlayan İzmir ekibi, Akdeniz ekibi karşısında sahadan yine üstün taraf olarak ayrılarak evindeki yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor. Teknik direktör Cenk Laleci'nin kritik randevuda ilk maçta Karaman FK karşısında sahaya sürdüğü kadroyu koruması beklenirken, kırmızı kart gören sol bek Erhan Kara forma giyemeyecek.