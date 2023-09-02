Nazilli’de çifte imza

TFF 2. Lig'de yaz transfer döneminin hareketli ekibi Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde takviyede hız kesmiyor. Önceki gün Ergene Velimeşe'den Talha Erdoğan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlı yönetim, dün iki isme birden daha imza attırdı. Naz-Naz yönetimi, Fatih Karagümrük'ten Efecan Mızrakçı ve Fenerbahçe U19 Takımı'ndan Recep Efe Koçak'ı transfer etti. Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki Efecan Mızrakçı sağ bek olarak forma giyerken, yine 19 yaşındaki Recep Efe Koçak da stoperde görev yapıyor.

18. TRANSFERİNİ YAPTI

İki oyuncunun gelişi ile birlikte Nazilli Belediyespor'un savunması güç kazanırken, yönetim nokta transferlerine devam edecek. Nazilli yönetimi, yaz transfer döneminde toplam 18 oyuncuyu renklerine katarak kadroda önemli bir değişime imza atmış oldu.