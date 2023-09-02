Somaspor, sağ bek Mahmut’la anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Somaspor, bir transfere daha imza attı. Siyahbeyazlılar, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Dün kulüpte yapılan imza töreninde başkan Mustafa Aydın hazır bulundu. Siyah-beyazlı kulüp resmi hesaplarından, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mahmut Şat'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" açıklaması yaparak transferi camiaya duyurdu.

ALTINORDU'DA YETİŞTİ

Altınordu'da futbola başlayan Mahmut, sırasıyla İzmir Gücü, Pınargücüspor, Gültepespor kulüplerinde de oynadı. Somaspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda şu ana kadar tam 20 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.