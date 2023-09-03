Ege’de Pazar şöleni

TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Ege ekipleri, bugün birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkarak galibiyet kovalayacak. Beyaz Grup'ta lige 3 puan ile başlayan Nazilli Belediyespor, saat 17.00'de Nazilli İlçe Stadı'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Müsabakayı Lütfulah Aslan yönetecek. Kırmızı Grup'ta ise Uşakspor, 68 Aksaray Bld'ye konuk olacak. Dağılgan Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmada Ferhat Kestanlıoğlu görev yapacak. İlk haftayı bay geçiren Fethiyespor ise sezonun ilk mücadelesinde İnegölspor deplasmanına çıkacak. Saat 17.00'de İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakayı Batuhan Gültek yönetecek.

TARAFTARIYLA BULUŞACAK

İlk maçında hanesine 3 puan yazdıran Somaspor, Arnavutköy Bld'yi ağılayacak. Saat 17.00'de Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Süleyman Bahadır düdük çalacak. Kulüp devredildikten sonra kabuk değiştiren Menemen FK ise ilk kez taraftarıyla buluşacak. Sarılacivertliler, saat 20.00'de Menemen Şehir Stadı'nda Isparta 32 ile kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Doğukan Yıldırım yönetecek. Tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor ise evinde Karaman FK'yı konuk edecek. Saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelede Burak Taşkınsoy düdük çalacak.