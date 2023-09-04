Avrupa’nın en büyüğüyüz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Geçtiğimiz ay Milletler Ligi'ni kazanan Filenin Sultanları ikinci altın madalyasını aldı. Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

HEYECAN FIRTINASI

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi. Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, 25-22 kazanan taraf oldu: 2-1. Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı. Final setine iyi başlayan milli takım, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

VARGAS MVP SEÇİLDİ

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları şimdide CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı. Milli takımımızda en dikkat çeken isim ise Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas oldu. FIVB Milletler Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu seçilmeyi başaran Melissa Vargas, finalde 41 sayı atarak inanılmaz bir başarıya imza attı ve bu şampiyonada da MVP seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Sultanları tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızı kutladı. Avrupa Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup ederek tarihe geçen Sultanları ilk tebrik eden Başkan Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da millileri tebrik etti.