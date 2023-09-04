Cimnastikte madalya şov

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular, 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Finallerde Türkiye'den 9 sporcu, madalya kazanmak için jüri karşısında performanslarını sergiledi. Milli cimnastikçi Ahmet Önder, yer aletinde 13,800 puanla altın, barfikste 14,100 puanla altın, paralel barda da 14,750 puanla bronz madalya kazandı. Yer aletinde performans sergileyen milli sporculardan Sevgi Seda Kayışoğlu, jüriden topladığı 13,000 puanla altın, Bengisu Yıldız da 12,833 puanla gümüş madalyaya uzandı. Atlama masasında 12,950 puanla ikinci olan Bengisu Yıldız gümüş, aynı puandaki Ceren Biner de bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde 14,450 puanla ikinci olup gümüş madalya kazandı.