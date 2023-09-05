Cansu Özbay: Bekle baba kupayla dönüyorum

Filenin Sultanları bir kez daha göğsümüzü kabartarak Avrupa Şampiyonu olurken 26 yaşındaki başarılı pasör Cansu Özbay İzmir'in gururu oldu. Göztepe Spor Kulübü'nde profesyonel olan ve sırasıyla Arkas Spor, Beşiktaş, Nilüfer Belediye ve son olarak VakıfBank'ta forma giyen Cansu, Avrupa zaferi sonrası sevincini ilk olarak ailesi ile paylaştı. İzmir'de halen taksi şoförlüğü yapan babası Özkan Özbay duygularını haber müdürümüz Fatih Şendil'e anlattı. Maçı kızının Kadıköy'deki evinde ayakta 5 şişe soda içerek seyredebildiğini belirten Özbay; "Maçtan önce kızım telefonla beni, annesini ve babaannesini arayıp totem yaptı. Maçtan sonra da ağlayarak aradı. 'Bekle baba kupa ile dönüyorum. Sana söz vermiştim, sözümü tuttum' dedi. Beni de, kardeşi Furkan'ı da ağlattı" dedi.

DEVAMINI BEKLİYORUM

Özbay, "Cansu başta olmak üzere tüm kızlarımızla gurur duyuyorum. Bize bu mutluluğu yaşattılar. Şimdi Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan sonra Olimpiyat Şampiyonluğu için de Cansu söz verdi. O kupayı da kızımın ellerinde görmek istiyorum" dedi.