Dünya bizi konuştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya voleyboluna damga vurmaya devam ediyor. Bir süre önce Milletler Ligi şampiyonu olarak tüm yurdu sevince boğan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da Sırbistan'ı devirerek ilk altın madalyasını aldı. Belçika'nın Brüksel kentinde oynanan final maçında güçlü rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ay-yıldızlı ekip, maçı çevirerek 3-2'lik galibiyetle tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

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Kadın Voleybol Milli Takım'ın bu başarısı tüm yurtta büyük bir coşkuya neden olurken, tarihi zafere Dünya Yurtdışı basını Filenin Sultanları'na geniş yer ayırdı. Volleynews, 'Türkiye Avrupa şampiyonu' manşetiyle verdiği haberde "Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor" yorumunu yaptı. Orldofvolley, "Türkiye heyecan verici" yorumunu yaparken 41 sayı ile yıldızlaşan Melissa Vargas'tan övgüyle bahsetti. Globo, "İlk kez Avrupa şampiyonu" başlığıyla Millilerin zaferini duyururken, 'Boskovic- Vargas düellosunu Vargas kazandı' ifadelerini kullandı. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, dün Türkiye'ye dönüş yaptı.

A MİLLİ TAKIM YENİLMEZ ARMADA

"Filenin Sultanları" resmi maçlarda üst üste 15 maçtır yenilmeyerek önemli bir zafere imza attı. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da 9 müsabakayı galip bitirdi. Türkiye, bu 15 maçta rakiplerine sadece 8 set verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı. Türkiye ile hem Milletler Ligi, hem de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Santarelli, "duble" yaparak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

HAYATI FİLM GİBİ

Filenin Sultanları'nın 23 yaşındaki yıldızı Melisa Vargas, ülkesi Küba'da milli takımdan men edilirken, Türkiye'de yeniden doğdu. FIVB Milletler Ligi'nin ardından CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Melissa Vargas'ın hayatı film karelerini aratmıyor. Ülkesinde 8 yaşında okul takımında voleybol ile tanışan 23 yaşındaki Vargas, lise yıllarında Cienfuegos Cuba kulübü çatısı altında 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Yıldızı parlayan Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Çekya kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen ancak devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmayan Vargas, özel bir klinikte tedavi görmeye başladı. Küba Federasyonu, Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebiyle 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti.

KADERİ ANİDEN DEĞİŞTİ

Ülkesinin tutumuna rağmen önce İsviçre'ye ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Vargas'ın kaderi Türkiye'ye ayak basmasıyla aniden değişti. Türkiye, 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu, Milletler Ligi'ne yetişti ve son iki organizasyonda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

TÜRKİYE UYUMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki tarihi şampiyonluğu tüm yurtta ve Ege'de büyük coşkuyla kutlandı. Ülkenin birçok ili ve ilçesinde vatandaşlar final maçını meydanlara kurulan dev ekranlarda birlikte izledi. Tüm Türkiye voleybolcularımızın tarihi başarısını büyük bir heyecanla takip etti. Vatandaşlar finalin ardından birçok şehirde millilerimizin şampiyonluğunu kutlamak için tura çıktı.