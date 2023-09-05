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Haberler Spor Nazilli ışıl ışıl

Nazilli ışıl ışıl

HABER MERKEZİ
Nazilli ışıl ışıl
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor sıkıntılarla başladığı sezonda 2'de 2 yapmayı başardı. Kulüpte devir işlemlerinin gecikmesi nedeniyle kadrosu dağılıp uzun süre transfer yapamayan ve son haftalarda birçok oyuncuyu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, ilk hafta Altınordu galibiyetinin ardından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u da yenerek taraftarını umutlandırdı. Evinde Beyoğlu karşısında 1-0 galip gelen Nazilli Belediyespor 6 puanla zirve ortaklarından oldu. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu sıkıntılarla başlanan sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyledi. Oyuncularının özveri ile mücadele ettiğini dile getiren Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "2'de 2 yaptık. Bu bizim motivasyonumuzu çok artırdı. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Galibiyetlerin devamını getireceğiz" diye konuştu.
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