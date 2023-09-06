  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum FK’nın kalesi sağlam

Bodrum FK’nın kalesi sağlam

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’nın kalesi sağlam

Trendyol 1. Lig'de 4-0'lık Ümraniye galibiyeti ile çıkışa geçen Bodrum FK kaleyi sağlama aldı. Ligde ilk 4 haftada 7 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun aksine savunma performansıyla alkış aldı. Geçen yılın aynı periyodunda kalesinde 5 gole engel olamayan Muğla ekibinin bu sezon ağları sadece 1 kez havalandı. Giresun, Erzurumspor ve Ümraniye maçlarında kalesini gole kapatan Bodrum FK, tek golü G.Birliği maçında yedi.

HÜCUMDA SIKINTILI

Buna karşılık Muğla ekibi hücum hattında geçen yıla göre düşüş yaşadı. İlk sezonunda 4 haftada 12 gol atarak coşan Bodrum, bu sezon 5 golde kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, milli arada hücumda daha üretken olmak için özel çalışmalar yapacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA