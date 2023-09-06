Bodrum FK’nın kalesi sağlam

Trendyol 1. Lig'de 4-0'lık Ümraniye galibiyeti ile çıkışa geçen Bodrum FK kaleyi sağlama aldı. Ligde ilk 4 haftada 7 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun aksine savunma performansıyla alkış aldı. Geçen yılın aynı periyodunda kalesinde 5 gole engel olamayan Muğla ekibinin bu sezon ağları sadece 1 kez havalandı. Giresun, Erzurumspor ve Ümraniye maçlarında kalesini gole kapatan Bodrum FK, tek golü G.Birliği maçında yedi.

HÜCUMDA SIKINTILI

Buna karşılık Muğla ekibi hücum hattında geçen yıla göre düşüş yaşadı. İlk sezonunda 4 haftada 12 gol atarak coşan Bodrum, bu sezon 5 golde kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, milli arada hücumda daha üretken olmak için özel çalışmalar yapacak.