Kim gidecek

UEFA'ya kadro bildiriminin son günü olan 4 Eylül gecesi iki yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'da ve halihazırda 17 yabancısı olan ve '6' numara takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gözler yabancı kontenjanına dönmüş durumda. Stopere Tottenham'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'i orta sahaya ise yine Tottenham'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılılarda da yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. İki takımın da TFF'nin yabancı oyuncu kuralları gereği üç oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Yollar ayrılmasa da bu isimlere lisans çıkaramayacak. Galatasaray'da daha önce Pendikspor ile transferi için anlaşma sağlanan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Leo Dubois ile de yolların ayrılması planlanıyor. Leo Dubois'nın yeni durağı ise Başakşehir olabilir. Kendine henüz takım bulamayan Luyindama ise kadro dışı durumda.

KİNG DE AYRILABİLİR

Sakatlığı sebebiyle Lincoln'ün sözleşmesinin Ocak ayına kadar askıya alınacak olması İsmail Kartal'ın işini biraz kolaylaştırırken, potansiyel genç yıldız adayı Omar Fayed'in de kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor. Brezilyalı stoper Luan Peres ile de yollarını ayırmak isteyen yönetim, planladığı orta saha transferini yaparsa Joshua King ile yollarını ayıracak.

LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Luan Peres'e doktorlar ameliyat öneriyor. Eğer operasyon olursa en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun lisansını donduracak.

Yabancı isimler

FENERBAHÇE Livakovic, Djiku, Becao, Luan Peres, Omar Fayed, Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Fred, Crespo, Zajc, Szymanski, Lincoln, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Joshua King, Edin Dzeko. GALATASARAY Muslera, Leo Dubois, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Luyindama, Angelino, Midtsjö, Torreira, Oliveira, Ndombele, Mertens, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Bakambu, Icardi.