Salih Özcan kapıları kapattı

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan, Türkiye'ye kapılarını kapattı. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 25 yaşındaki oyuncu gelen tekliflere ret yanıtını verdi. Hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuşan Salih Özcan menajeriyle birlikte aldıkları karara göre Türkiye'ye henüz gelmeyi düşünmediğini belirterek, "Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz. Benim 3 yıl daha sözleşmem var Dortmund'da. Bu sene de Dortmund'da kalacağımı düşünüyorum. Dortmund'a odaklanacağım" ifadelerini kullandı. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif geldiğini ve Galatasaray'ın menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan Özcan, "İkisinden de teklif geldi, Galatasaray da menajerimle konuştu. Onlara şu an sıcak bakmıyoruz. Yine de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ama Dortmund'a odaklandık ve Dortmund'da oynamak istiyoruz" diye konuştu.

CRESPO İLE DEVAM

Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, takımdan gönderileceği konuşulan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı aldı. Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Portekizli orta saha ile İtalyan ekibi Genoa'nın yakından ilgilendiği biliniyor. Yenilenecek olan sözleşmeye serbest kalma maddesinin ekleneceği bildirildi.