Sıra geldi olimpiyata

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yeni hedefini 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya olarak belirledi. 15 maçtır bileği bükülmeyen ve çıktığı turnuvaları birincilikle tamamlayan milli gururlarımız 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıkacak. Milliler, 8 Eylül Cuma günü İstanbul Havaalanı'nda toplanıp, olimpiyat kotası için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK VATANDAŞLARLA KUTLANDI

Avrupa Şampiyonu Kadın Voleybol Milli Takımımız için İstanbul'da şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasını bu kez vatandaşlarla birlikte kaldırdı. Galataport`ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası`nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi. Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi. Oyunculardan Cansu Özbay, "En büyük Türkiye" diyerek meydana gelenleri coştururken, Zehra Güneş de böyle bir kalabalıkla bir arada bulunmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirdi. Oyuncular ve teknik ekip daha sonra 'erik dalı' ile dans etti, şampiyonluğu vatandaşlarla doyasıya kutladı.