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Haberler Spor Ada Zehra’dan dünya rekoru

Ada Zehra’dan dünya rekoru

HABER MERKEZİ
Ada Zehra’dan dünya rekoru
Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu. Padova kentinde devam eden şampiyonada yapılan yarışlarda ay-yıldızlı sporculardan Ada Zehra, 200 metre kurbağalamada altın, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazandı. Başarısını değerlendiren Ada Zehra Anlatıcı, "Çok mutlu oldum, İstiklal Marşı'mızı da okuttum. Önümüzdeki yarışlarda da hedefim madalya kazanmak." diye konuştu.
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