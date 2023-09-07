Hayali okul açmak

FIVB Milletler Ligi ve CEV 2023 Avrupa Şampiyonluğu'yla tüm Türkiye'yi sevince boğan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli yıldızı Ebrar Karakurt'un Balıkesir'de yaşayan annesi Emine Karakurt, smaçör kızının bilinmeyen yönlerini Yeni Asır'a anlattı. Kızının maçlarını seyrederken bir gün kalp krizinden ölmekten korktuğunu ve kızının smaca kalktığı sırada gözlerini kapattığını belirten anne Karakurt, kızının en büyük hayalinin Ayvalık/Cunda'ya yerleşerek burada voleybol okulları açmak olduğunu açıkladı. Emine Karakurt, "Kızım Balıkesir Edremit'te kısaca körfez bölgesinde kendi adını taşıyan spor voleybol okulları açmak istiyor" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI ÇOK ÖZLÜYORUM'

Voleybol hayatını İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren kızını çok özlediğini dile getiren Emine Karakurt "Karşılıklı kahve içip sohbet etmeye hasret kaldım. Kızım çok duygusal ve aynı zamanda hırslı bir yapıya sahip, kaybetmeyi asla sevmez. Avrupa şampiyonluğu sonrası kürsüde İstiklal Marşımız okunurken ağladı. Biz de evde ağladık" dedi.

EN SEVDİĞİ YEMEK KARNIYARIK

Kızı Ebrar'ın zaman zaman çok nadir de olsa mutfağa girdiğini belirten anne Emine Karakurt "Ebrar'ın en çok sevdiği şey, gözleme ve börek. Ancak benim yaptığım karnıyarık yemeği de onun kırmızı çizgisi. Karnıyarığı çok sever. İtalya'ya gittikten sonra da makarna ve lazanya düşkünlüğü başladı. Onlara 'hayır' diyemiyor" dedi.