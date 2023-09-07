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Haberler Spor Manisa’da Anıl yolcu

Manisa’da Anıl yolcu

BERKE ÖZBAY
Manisa’da Anıl yolcu

Trendyol 1. Lig'de sezona fırtına gibi bir giriş yaparak ilk 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Manisa FK'nın tecrübeli futbolcusuna talip çıktı. Son iki sezondur siyah-beyazlı formayı terleten ve üçüncü sezonuna başlayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç'a 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın kanca attığı öğrenildi. 2021- 2022 sezonunda Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Anıl, ilk sezonunda 25 maçta görev yaparken 1 gol, 1 de asistle oynadı. Manisa FK ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için İç Anadolu ekibinin oldukça istekli olduğu belirtilirken, siyah-beyazlı kurmayların da transferin gerçekleşmesine onay verdiği gelen haberler arasında.

FUTBOLA BELÇİKA'DA BAŞLADI

Kariyerine Belçika ekibi Anderlecht'te başlayan gurbetçi futbolcu, Standart Liege, Charlton, Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu ve Kasımpaşa formalarını da giydi.

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