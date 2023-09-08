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Haberler Spor Bergama’da şirketleşme tamam

Bergama’da şirketleşme tamam

3. Lig ekibi, Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş adını aldı

HABER MERKEZİ
Bergama’da şirketleşme tamam
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi şirketleşme işlemlerini gerçekleştirip Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş adını aldı. İş insanı Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı kırmızı-lacivertli kulüp isim değişikliğine giderken, takımın taşınmasının söz konusu olmadığı ve iç saha maçlarının ilçede oynanmaya devam edileceği bildirildi. Bergama Belediyespor'da geçen sezon yönetim Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun kurduğu Ekmas Sportif'e verilmiş ancak şirketleşme gerçekleşmemişti.
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