Fener’in Hırvat aşkı

Kadrosuna birçok yıldızı katan ve Süper Lig'deki hedefini şampiyonluk, Konferans Ligi'ndeki hedefini ise final olarak belirleyen Fenerbahçe 15 Eylül'e kadar orta saha transferini bitirmek için kolları sıvadı. 6 numara arayışlarını sürdüren sarılacivertliler, gündemine iki Hırvat yıldızı aldı. Kanarya, Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki Josip Misic ve Atalanta'da oynayan Mario Pasalic için girişimlerini sürdürüyor. Temmuz ayında 28 yaşındaki Pasalic için İtalyan ekibine 15 milyon Euro öneren Fenerbahçe, Atalanta'nın olumlu cevap vermesine rağmen Hırvat oyuncuyu ikna edemediği için transferi gerçekleştirememişti. Yönetimin, bir kez daha devreye girerek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Josip Misic için ise piyasa araştırması yapan kurmaylar, henüz oyuncu için resmi bir teklif yapmadı. İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarıldı. Livakovic'i de Zagreb'den transfer eden Fenerbahçe, bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor. Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Misic, 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. Atalanta formasını 202 kez giyen Pasalic ise 45 kez fileleri havalandırdı, 27 de asist yaptı.