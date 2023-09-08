Galibiyet istiyoruz

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında bugün Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.

HIRVATİSTAN'IN RAKİBİ LETONYA

MÜCADELENİN yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek. A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

ÜMİT MİLLİLER İRLANDA KARŞISINDA

Türkiye Ümit Milli Takımımız 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ilk maçında bugün deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Turner's Cross Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da Estonyalı hakem Joonas Jaanovits'in çalacağı düdükle başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.