Hande’yi tehdit eden sanığa tahliye

SOSYAL medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmak üzere ikinci bir yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, suç vasfı nedeniyle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine de hükmetti. Hakim, sanık hakkında cezaevindeyken gözlem altına alınması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazıldığını, hastanenin 11 Eylül 2023 tarihine randevu verdiğini tutanağa geçirdi. Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.