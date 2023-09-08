Maraton heyecanı

İzmir'de bu pazar 11'incisini düzenlenecek Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine büyük heyecan yaşanacak. İzmir'in kurtuluş yıldönümü anısına koşulacak maratona 2 bin 500 atlet katılacak. 10 Eylül Pazar günü koşulacak yarı maraton Cumhuriyet Meydanı, İnciraltı, Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 08.00'de verilecek. Ödül töreni saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

GEÇEN YIL REKOR KIRILMIŞTI

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş gruplarında ödüller dağıtılacak. Rekor katılımla üç bin kişinin start aldığı geçen yıl ki yarışı erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol kazanmıştı. Genel klasmanda erkeklerde Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü olmuş kadınlarda Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinci, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamlamıştı.