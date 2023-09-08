Menemen FK’da ayrılık rüzgarı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemen FK'da yaprak dökümü yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki orta saha Mahmut Bilir ile 23 yaşındaki sağ bek Ekrem Kayılıbal ile yollarını ayırdı. Geçen sezonun başında Ankara Demirspor'dan İzmir temsilcisine gelen ve sadece 8 lig maçına çıkabilen Mahmut'un Ankaraspor ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Mahmut, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak, "Üzerimde emeği olan herkese teşekkürler" dedi.

Ekrem Kayılıbal ise İnegöl Kafkasspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 11 maçta forma giyen ve 1 kez fileleri havalandıran Kayılıbal, 1 de asist katkısı yapmıştı.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Menemen FK'da yaprak dökümü yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki orta saha Mahmut Bilir ile 23 yaşındaki sağ bek Ekrem Kayılıbal ile yollarını ayırdı.

Geçen sezonun başında Ankara Demirspor'dan İzmir temsilcisine gelen ve sadece 8 lig maçına çıkabilen Mahmut'un Ankaraspor ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Mahmut, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak, "Üzerimde emeği olan herkese teşekkürler" dedi. Ekrem Kayılıbal ise İnegöl Kafkasspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 11 maçta forma giyen ve 1 kez fileleri havalandıran Kayılıbal, 1 de asist katkısı yapmıştı.