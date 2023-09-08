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Haberler Spor Petkimspor’da Zoriks sevinci

Petkimspor’da Zoriks sevinci

HABER MERKEZİ
Petkimspor’da Zoriks sevinci
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un yeni transferi Letonyalı guard Kristers Zoriks, FIBA Dünya Kupası'ndaki performansıyla alkış aldı. 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyun kurucu performansıyla Letonya Milli Takımı'nın dev ekipler arasında çeyrek final oynamasına katkı yaptı. Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, Zoriks'i 2 yıldır takip ettiklerini belirterek, "Geçen yıl da almak istedik ancak Riga bırakmadı. Bu sene ise ilk transferimiz oldu. Çok potansiyelli olduğunu biliyorduk, nitekim dünya şampiyonasında bizi yanıltmadı ve doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gördük. Kendisiyle 2 yıllık anlaşma yaptık. Euroleague potansiyeli olan iyi bir oyuncu" dedi.
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