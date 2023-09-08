Yalıkavak fırtınası

HENTBOLDA geçen sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, yeni sezon öncesi Kadınlar Süper Kupa finalinde de son lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenerek 'duble' yapmanın sevincini yaşıyor. Yalıkavak'ın tecrübeli oyuncuları Chebbah 10, Yeliz Özel 7 golle galibiyete katkı yaptı. 1 yıl içinde Türkiye'deki 3 önemli kupadan 2'sini müzesine götüren Yalıkavakspor büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi olan Armada Praxis Yalıkavakspor'u kutladı. Bakan Bak, "Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan geçen sezonun lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'u karşı karşıya getiren Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde kupanın sahibi olan Armada Praxis Yalıkavakspor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Kastamonu Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA SINAVI 23 EYLÜL'DE

Geçen sezonun kupa şampiyonu olarak bu yıl da ülkemizi Avrupa'da EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsil edecek Bodrum ekibi, eşleştiği rakibi Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle ilk maçı 23 Eylül'de evinde oynayacak. Rövanş müsabakası da 30 Eylül'de deplasmanda oynanacak.