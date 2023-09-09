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Haberler Spor Başkan Erdoğan’dan Taha’ya tam destek

Başkan Erdoğan’dan Taha’ya tam destek

Başkan Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası için başarı dileklerin iletirken “Bir aksilik olmasın” dedi. Taha “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım” cevabını verdi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Taha’ya tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret ederken Recep Tayyip Erdoğan ziyaret sırasında Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü. Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye "Bir aksilik olmasın ha!" diyerek başarı temennisinde bulundu. Taha ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım." cevabını verdi.

BAKAN BAK'IN YORUMU GÜLÜMSETTİ

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, ise geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi. Akgül ayrıca Başkan Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini istedi. Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah." ifadesini kullanması gülümsetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye de başarılar diledi.

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