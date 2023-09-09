Efeler 09’da Eren imzaladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aydın temsilcisi, orta saha transferi için genç bir ismi kadrosuna katmayı başardı. Yönetim, 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'dan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Eren Akdemir'i renklerine bağladı. Futbola Başakşehir altyapısında başlayan Eren, sırayla Bucaspor 1928, Manisaspor ve Bodrum FK takımlarında top koşturdu. Efeler 09 geride kalan süreçte kadrosunu Tugay Adamcıl, Mert Efe Çölbeyi, Melih Enes Uygun, Ömer Turan, Muhammed Fatih Kunat, Burak Özbakır, Furkan Külekci, Cüneyt Dağlı, Atakan Akbulut, Tayyip Mevlüt Kaya, Enescan Özdemir, Deniz Karadeniz ve Polat Ertek ile güçlendirmişti.