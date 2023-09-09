Yolunuz açık olsun

Üst üste elde ettikleri zaferlerle voleybolda ülkemize büyük mutluluk yaşatan Filenin Sultanları, yeni hedefleri 2024 Paris Olimpiyatları için dün Japonya'ya gitti. ABD'de düzenlenen Milletler Ligi'nde zirveye çıkan andından Belçika'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sadece 3 gün dinlenerek olimpiyat vizesine odaklandı. 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz B Grubu'nda yine zirveyi hedefliyor.

İLK SINAVIMIZ PORTO RİKO İLE

Millilerimiz gruptaki ilk sınavını 16 Eylül sabahı saat 07.00'de Porto Riko ile oynayacak. Tokyo'daki 4 karşılaşmasını sabah 07.00'de 2'sini saat 10.00'da, 1'ini de 13.30'da yapacak. Yani tüm Türkiye sabahın erken saatlerinde tv ekranlarına kilitlenip Sultanların yeni başarısı büyük heyecan yaşayacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayı başaran ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

HEDEF ÜST ÜSTE 16. GALİBİYET

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor. FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 maçı galip bitirdi. Türkiye, bu 15 maçta rakiplerine sadece 8 set verdi. Millilerimiz elemelerde de "Vargas Hava Yolları" diye anılan Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'a çok güveniyor. Vargas, özellikle final maçında Sırbistan'a attığı 41 sayıyla müthiş bir performans ortaya koydu. Milli oyuncu, şampiyonada bir rekora da imza attı.

EFSANELERİN İNANCI TAM

Türk voleybolunun efsanelerinden Esra Gümüş Kırıcı, Arzu Göllü, Özlem Özçelik ve Burcu Hakyemez Dal, milli takımın bundan sonraki hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olması gerektiğini söyledi. Milli takımın eski kaptanlarından Esra Gümüş Kırıcı, "Hedefimiz artık olimpiyat madalyası kazanmak" derken Arzu Göllü "Elemelerde zorlanmayacağız" yorumunu yaptı. Özlem Özçelik "Paris 2024'te kürsüde olacağımızı ve altın madalya kazanacağımızı düşünüyorum" derken Burcu Hakyemez Dal "Artık bir ekol haline geldik" diye konuştu.