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Aliağa FK sevinemedi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Lig’e galibiyetle başlamak isteyen İzmir ekibi, 34’te geriye düştü. 88’de Seçim Can ile bir puanı son anda kurtardı

HABER MERKEZİ
Aliağa FK sevinemedi
TFF 3'üncü Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, 1'inci Grup'taki ilk karşılaşmasında evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kaldı. Aliağa Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı müsabakanın ilk yarısında Kepez Spor'un golünü 34'üncü dakikada Üstün Bilgi kaydetti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Aliağa Futbol, 88'inci dakikada Seçim Can Koç'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu sonuçla sona erdi ve iki takım lige 1'er puanla başladı.
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