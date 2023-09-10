Aliağa FK sevinemedi

TFF 3'üncü Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, 1'inci Grup'taki ilk karşılaşmasında evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kaldı. Aliağa Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı müsabakanın ilk yarısında Kepez Spor'un golünü 34'üncü dakikada Üstün Bilgi kaydetti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Aliağa Futbol, 88'inci dakikada Seçim Can Koç'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu sonuçla sona erdi ve iki takım lige 1'er puanla başladı.