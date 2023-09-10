Bornova şov yaptı

FF 3. Lig 3. Grup'ta tarihinde ilk kez profesyonel liglerde boy gösteren Bornova 1877 SK, sezonun ilk maçında Doğanlar Stadı'nda Bayburt Özel İdarespor'u 5-1 yendi. 10'da Semih'in ceza sahası dışından şutu kaleci Bartu'da kaldı. 15'te Bornova savunmasında Sabahattin'in hatalı pasında araya giren Berat'ın sol çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 21'de savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Ömer Can topu kontrol edemedi, araya giren Emircan'ın pasında Murat düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 27'de Berkay'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin yanından az farkla auta gitti. 29'da Onur'un soldan ortasında Bayburt savunmasından seken topu önünde bulan Murat'ın çok sert şutu kaleci Ömer Can'dan döndü.

İKİNCİ YARIDA FARKI GİDEREK AÇTI

36'da Sabahattin'in sağdan şık ortasında altıpas üzerinde Berkay kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. Mücadelede ilk yarı Bornova 1877'nin üstünlüğüyle tamamlandı. 53'te Berat'ın ortasında Semih'in kafası az farkla auta çıktı. 69'da Murat'ın kullandığı serbest vuruşta Eren kafayı vurdu, fark ikiye çıktı: 3-1. 77'de Emircan'ın sağdan arka direğe ortasında Yakal kafasıyla ağları buldu: 4-1. 82'de Bayburt savunmasının elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ancak atışı kullanan Egemen kaleciyi geçemedi. 85'te kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Egemen file bekçisini geçemese de Yakal seken topu tamamladı ve mücadelenin skorunu belirledi: 5-1.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

İZMİR'İN 3. Lig'deki yeni temsilcisi Bornova 1877'yi ilk mücadelesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Mücadelenin ısınma bölümünden itibaren desteklerine başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımı tribüne çağırarak alkışlarla soyunma odasına gönderirken, mücadele boyunca da takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi.