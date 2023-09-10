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Bucaspor 1928 siftah peşinde

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 siftah peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında evinde Vanspor FK'ya 1-0 yenilen, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile ise 1-1 berabere kalarak 1 puan toplayan Bucaspor 1928, bugün üçüncü hafta karşılaşmasında taraftarı önünde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Burak Demirkıran düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı konumunda bulunan Erhan Kartal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, artık kazanma vaktinin geldiğini vurgularken, taraftarlarının desteği ile sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi.
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