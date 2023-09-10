Cenk’ten Çağan’a sürpriz

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi hastası Cavit Çağan Özcan (11), en büyük hayallerinden biri olan Cenk Tosun imzalı Beşiktaş formasına kavuştu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir Şubesi aracılığıyla forması kendisine teslim edilen Cavit Çağan Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, "LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim" dedi. LÖSEV İzmir Şubesi Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı, Halkla İlişkiler Koordinatör yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fatma Akman'dan oluşan ekip Özcan'ı, Alaşehir İstasyon Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek, formayı teslim etti. Hayali gerçekleşen Özcan'ın yanı sıra annesi Adile Özcan ve babası Mustafa Özcan da mutlu olduklarını dile getirdi. LÖSEV tarafından Özcan'a çeşitli oyuncak ve kitaplar da hediye edildi.