  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Cenk’ten Çağan’a sürpriz

Cenk’ten Çağan’a sürpriz

HABER MERKEZİ
Cenk’ten Çağan’a sürpriz
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi hastası Cavit Çağan Özcan (11), en büyük hayallerinden biri olan Cenk Tosun imzalı Beşiktaş formasına kavuştu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir Şubesi aracılığıyla forması kendisine teslim edilen Cavit Çağan Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, "LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim" dedi. LÖSEV İzmir Şubesi Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı, Halkla İlişkiler Koordinatör yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fatma Akman'dan oluşan ekip Özcan'ı, Alaşehir İstasyon Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek, formayı teslim etti. Hayali gerçekleşen Özcan'ın yanı sıra annesi Adile Özcan ve babası Mustafa Özcan da mutlu olduklarını dile getirdi. LÖSEV tarafından Özcan'a çeşitli oyuncak ve kitaplar da hediye edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA