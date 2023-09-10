Foça’da yelken şöleni

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yelken yarışları heyecanlı başladı. IQ Foil ve techno sınıflarında 8-9-10 Eylül tarihlerinde devam eden yarışmalarda her gün 18 yarışa start verilecek. İzmir ve İzmir dışından gelen 13 kulüp ve 110 yarışmacının katıldığı yarışlar 10 Eylül'de yapılacak olan törenle tamamlanacak.

ÖDÜL TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

Türkiye Yelken Federasyonu izmir İl Temsilcisi Habibe Şener, "Gençlik ve Spor alanı içerisinde Kurtuluş Kupası olarak düzenlediğimiz yarışmalardan bir tanesini Yeni Foça Yelken Kulübü ev sahipliğinde yapıyoruz. İki sınıf yarışıyoruz Technolar ve IQ Foiller, çok başarılı ve başa baş giden bir yarış" dedi. Dev organizasyon bugün yapılacak final yarışları ve ödül töreni ile tamamlanacak.