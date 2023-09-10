Özel judoculardan tarihi başarı geldi

İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden down sendromlu özel milli judocular, 5 altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Şampiyonada 40 kiloda Şevval Devrim, +78 kiloda Zeynep Bilginer, T23 mozaik kategorisinde 73 kiloda Talha Ahmet Erdem, 73 kiloda Ahmet Ünal ve 66 kiloda Musa Alan'ın Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) Başkanı Birol Aydın, Padova kentinde özel milli judocuları kaldıkları otelde tebrik ederek, "Önceki yıllarda evlere kapatılan, spora ve eğitime gönderilmeyen bu çocuklar, son 20 yılda devletimizin kucaklamasıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu maddi ve manevi destek sayesinde neler yapabildiklerini göstermiş oldular" dedi.