Tarih yazdılar

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon oldu ve üst üste ikinci kez Avrupa'da zirveye çıkarak tarih yazdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,"İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızı yürekten kutluyorum" derken takımın teknik direktörü İbrahim Acar ise "Ülkemize 2021 yılında getirdiğimiz Avrupa Şampiyonluğu'nu, tarihimizde bir ilki de başararak ikinci kez kazandık. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu ülkemize geldi." diye konuştu. Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.