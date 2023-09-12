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Haberler Spor Bandırmaspor'dan kadrosuna takviye! Kadeem Harris transfer edildi

Bandırmaspor'dan kadrosuna takviye! Kadeem Harris transfer edildi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da kadroya yeni bir isim eklendi. Bordo-beyazlılar, Samsunspor’dan Kadeem Harris’i 1 yıl opsiyonlu olarak 2 yıllığına transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor.

İHA
Bandırmaspor’dan kadrosuna takviye! Kadeem Harris transfer edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Samsunspor'un 30 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris ile 1 yıl opsiyonlu olarak 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, hücum hattına takviye yaptı. Bordo-beyazlılar, Samsunspor'dan 30 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris'i 1 yıl opsiyonlu olarak 2 yıllığına transfer etti. Daha önce Wycombe Wanderers, Cardiff City, Brentford, FC Barnsley, Sheffield Wednesday, Metalist Kharkiv, Tuzlaspor ve Samsunspor takımlarında da forma giyen Kadeem Harris, 261 maçta 19 gol atarken, 25 asist yaptı.

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