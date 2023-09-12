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Haberler Spor Başakşehir’de Atan imzaladı

Başakşehir’de Atan imzaladı

HABER MERKEZİ
Başakşehir’de Atan imzaladı
RAMS Başakşehir'de, teknik direktörlüğe getirilen Çağdaş Atan için imza töreni düzenlendi. Resmi sözleşmeyi imzalayan Çağdaş Atan, kendisini 2+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağladı. Törende açıklamalarda bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, görevden ayrılan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ederken Galatasaray'ın gündeminde olan Berkay Özcan ile ilgili "Berkay'ın sözleşmesini 3 yıllık uzatıyoruz. Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı ama hocamızla istişare ederiz. Onun vereceği bilgi doğrultusunda çalışırız ama şu anda böyle bir çalışma yok" dedi. Çağdaş Atan, mevcut kadrodan bir oyuncunun ayrılmasını istemediğini söyledi. Atan, Avrupa kupalarında mücadele eden ve ilk 5'e oynayan bir takım kurmak istediklerini de dile getirdi.
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