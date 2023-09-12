Karamsarlığı anlamıyorum

EURO 2024 Elemeleri'nde son olarak Ermenistan karşısında alınan beraberlik sonrası istifası istenen Stefan Kuntz, bugün oynanacak Japonya maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de şu andaki karamsarlığı anlamış değilim" diyen Alman çalıştırıcı, "Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kupaya katılmak kendi elimizde. Hakan'la ve diğer oyuncularla da konuştum. Yalan temelli konular beni ilgilendirmiyor. Bu hiçbir şekilde yapılmayacak bir durum. Bu tarz durumlar, sosyal medyadan inanılmaz hakaretler işittiğim bir hale geliyor. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız" dedi.

PLANLARIMIZ GERÇEKLEŞTİ

60 yaşındaki teknik adam "Almanya Milli Takımı ile adınız geçiyor?" sorusunu da "Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim." cevabını verirken "Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2 yıl geçecek. istediklerini başardı mı?" soruna ise "Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le (Altıntop) hem de o zamanki yönetimle Dünya Kupası'na katılmak ve Uluslar Ligi'nde yukarı çıkmaktı. Uluslar Ligi'ne rahatlıkla çıktık. Göreve geldiğimizde bir çok oyuncuya Milli Takım şans verdik. Anadolu takımlarında oynarlarken büyük takımlara transfer yaptılar. Burak gibi çok önemli bir forvet milli takım kariyerine son verdi. Böyle bir şeyin üstesinden gelmek zorunda kaldık. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu tüm oyunculara devrettik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak planladıklarımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

LETONYA'YI İKİ KEZ YENDİK

Milli takımın genel performansına da değinen Kuntz, "Buraya başladığımızda Milli Takım mental yapısı düşük olduğu için geri düştüğümüz maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki galibiyet aldık. Faroe Adaları'nda kaybettiğimiz maçta gidişatımız belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da mesela Faroe Adaları'na kaybettiğimiz kadar eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif unsurlar negatif unsurlardan daha ağır basar" dedi.