Kortların efendisi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu ve 24. kez kupayı kaldırarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorununun da sahibi oldu. ABD'nin New York şehrindeki turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Sırp raket ile Rus Medvedev, karşı karşıya geldi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Rakibini 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 36 yaşındaki Djokovic, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. ABD Açık'ta 2011, 2015 ve 2018'in ardından dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Djokovic, Avustralyalı Margaret Court'u yakalayarak en fazla grand slam kazanan tenisçi rekorunu egale etti. Medvedev ise 2021'in ardından turnuvadaki ikinci şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

ADIMI TARİHE YAZDIRDIM

Ödül töreninde duygularını dile getiren Djokovic, "Bu sporun tarihine geçmek, iz bırakan çok özel bir durum. Burada, 24 grand slam üzerine konuşma yapacağımı hiç hayal etmemiştim. Bunun gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Ama son birkaç yıl içinde, böyle bir şansım olduğunu fark ettim ve adımı tarihe yazdırdım." ifadelerini kullandı.